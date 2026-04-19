Na samo pet kola do kraja, Mančester siti ima tri boda manje od Arsenala uz utakmicu manje, što znači da bi Građani mogli da dođu na prvom mesto već u sredu, pa će biti jako interesantno ispratiti ovu šampionsku trku.

Trener Arsenala Mikel Arteta rekao je posle poraza od Mančester sitija da se šampionska trka vratila na početak.

"Mnogo toga smo uradili kako treba da bismo utakmicu odveli tamo gde smo želeli. Imali smo najbolje šanse na utakmici, ali ih nismo realizovali i to je realnost", rekao je trener Arsenala Arteta.

Vera među igračima da će Arsenal dočekati srećan kraj trke je i dalje tu, tvrdi Španac.

TO je 100%. Rekao sam momcima da moramo da se pogledamo u ogledalo i u tim protiv kog smo igrali u tom trenutku, u istoriju koju imaju, da se vratimo nakon što smo izgubili prednost. Mnogo toga može da se iskoristi. Razlika je bila u oba šesnaesterca, to je sigurno".

O promeni pristupa:

"Svaka utakmica je drugačiji pristup. Potrebno je proceniti stanje tima. Nedostaju nam neki veliki igrači. Potrebni su nam što pre nazad jer moramo biti jači i bolji".

Šampionska trka ponovo je živa.

"Premijer liga skoro pa ponovo počinje. Imaju utakmicu manje, mi vodimo tri boda, imamo još pet utakmica, tako da se igra nastavlja".