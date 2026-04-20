Drama dostiže vrhunac, a čini se da će Arsenal još jednom propustiti priliku da postane šampion.

Bar u tome su šampioni - kada je reč o ispuštenoj prednosti u toku sezone, već su "najbolji" u Evropi. U najjačim šampionatima starog kontinenta Arsenal je najviše puta ostao bez titule u sezonama kada je, u nekom trenutku, imao najmanje četiri boda više od drugoplasiranog tima. Radi se o statistici od sezone 1992/93 kada je nastala Premijer liga.

"Topdžije" su pet puta ispustile prednost i po tome im nema ravnih.

Kako sada stoje stvari, aktuelna sezona vrlo lako može da ispadne još jedna takva.

Arsenal je u nedelju izgubio kao gost od Mančester sitija rezultatom 2:1, pa "građani" sada imaju utakmicu manje i tri boda manje. Napeto je bilo na terenu, u pojedinim trenucima i blizu ozbiljnijeg fizičkog obračuna između fudbalera dva tima, a moraće i jedni i drugi, ako bude potrebno i da se potuku u preostalim utakmicama.

Nedugo nakon što je utakmica na "Etihad stadionu" završena pojavilo se poređenje prognoze iz 19. marta i iz 19. aprila. Za samo mesec dana Arsenal je od 91 odsto šanse za osvajanje Premijer lige došao do 44 odsto, a ekipa Pepa Gvardiole je sada favorit sa 56 odsto.

Imao je Arsenal tog 19. marta devet bodova više od ekipe iz Mančestera, a to je ujedno i najveća razlika između prvog i drugog na tabeli u aktuelnoj sezoni.

"Još uvek se nadamo. Ali istina je da smo imali grozan kalendar i nismo prvi na tabeli. Do sada su oni najbolji tim u Engleskoj, ali mi se borimo do kraja. Oni su vrlo konkurentni, to znamo. Ali i mi smo takođe", rekao je Mikel Arteta, trener Arsenala, nakon utakmice.

Kada je reč o rasporedu do kraja sezone, za Arsenal je dobro to što neće izaći iz Londona pošto će preostala dva gostovanja odigrati protiv Vest Hema i Kristal Palasa. Naravno, to ne znači da je raspored lak, a uz to, Artetin tim čeka i dvomeč protiv Atletiko Madrida u polufinalu Lige šampiona (29. april i 5. maj).

Neće biti lako ni Mančester sitiju koji ima utakmicu više i gostovanje više do kraja. Gvardiola je nakon pobede istakao da je veoma srećan, a po slavlju fudbalera moglo je da se vidi koliko je trijumf bio važan. Međutim, još šest teških utakmica čeka "građane" na putu ka 11. šampionskoj tituli, a devetoj u Premijer ligi.

Raspored Arsenala u Premijer ligi do kraja sezone

Kod kuće:

Njukasl, 25. april

Fulam, 2. maj

Barnli, 17. maj

U gostima:

Vest Hem, 10. maj

Kristal Palas, 24. maj Raspored Mančester sitija u Premijer ligi do kraja sezone

Kod kuće:

Brentford, 9. maj

Kristal Palas, 22. maj

Aston Vila, 24. maj

U gostima:

Barnli, 22. april

Everton, 4. maj

Bornmut, 17. maj

