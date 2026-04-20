"TUČA" ZA TITULU U NAJJAČOJ LIGI NA SVETU! Ovako nešto se baš retko viđa - situacija se ekspresno okrenula naglavačke!
Drama dostiže vrhunac, a čini se da će Arsenal još jednom propustiti priliku da postane šampion.
Bar u tome su šampioni - kada je reč o ispuštenoj prednosti u toku sezone, već su "najbolji" u Evropi. U najjačim šampionatima starog kontinenta Arsenal je najviše puta ostao bez titule u sezonama kada je, u nekom trenutku, imao najmanje četiri boda više od drugoplasiranog tima. Radi se o statistici od sezone 1992/93 kada je nastala Premijer liga.
"Topdžije" su pet puta ispustile prednost i po tome im nema ravnih.
Kako sada stoje stvari, aktuelna sezona vrlo lako može da ispadne još jedna takva.
Arsenal je u nedelju izgubio kao gost od Mančester sitija rezultatom 2:1, pa "građani" sada imaju utakmicu manje i tri boda manje. Napeto je bilo na terenu, u pojedinim trenucima i blizu ozbiljnijeg fizičkog obračuna između fudbalera dva tima, a moraće i jedni i drugi, ako bude potrebno i da se potuku u preostalim utakmicama.
Nedugo nakon što je utakmica na "Etihad stadionu" završena pojavilo se poređenje prognoze iz 19. marta i iz 19. aprila. Za samo mesec dana Arsenal je od 91 odsto šanse za osvajanje Premijer lige došao do 44 odsto, a ekipa Pepa Gvardiole je sada favorit sa 56 odsto.
Imao je Arsenal tog 19. marta devet bodova više od ekipe iz Mančestera, a to je ujedno i najveća razlika između prvog i drugog na tabeli u aktuelnoj sezoni.
"Još uvek se nadamo. Ali istina je da smo imali grozan kalendar i nismo prvi na tabeli. Do sada su oni najbolji tim u Engleskoj, ali mi se borimo do kraja. Oni su vrlo konkurentni, to znamo. Ali i mi smo takođe", rekao je Mikel Arteta, trener Arsenala, nakon utakmice.
Kada je reč o rasporedu do kraja sezone, za Arsenal je dobro to što neće izaći iz Londona pošto će preostala dva gostovanja odigrati protiv Vest Hema i Kristal Palasa. Naravno, to ne znači da je raspored lak, a uz to, Artetin tim čeka i dvomeč protiv Atletiko Madrida u polufinalu Lige šampiona (29. april i 5. maj).
Neće biti lako ni Mančester sitiju koji ima utakmicu više i gostovanje više do kraja. Gvardiola je nakon pobede istakao da je veoma srećan, a po slavlju fudbalera moglo je da se vidi koliko je trijumf bio važan. Međutim, još šest teških utakmica čeka "građane" na putu ka 11. šampionskoj tituli, a devetoj u Premijer ligi.
Raspored Arsenala u Premijer ligi do kraja sezone
Kod kuće:
- Njukasl, 25. april
- Fulam, 2. maj
- Barnli, 17. maj
U gostima:
- Vest Hem, 10. maj
- Kristal Palas, 24. maj
Raspored Mančester sitija u Premijer ligi do kraja sezone
Kod kuće:
- Brentford, 9. maj
- Kristal Palas, 22. maj
- Aston Vila, 24. maj
U gostima:
- Barnli, 22. april
- Everton, 4. maj
- Bornmut, 17. maj
