Fudbaler Mančester sitija Rodri povredio je preponu u utakmici protiv Arsenala u Premijer ligi.

Rodri

"Obaviće preglede tokom dana", rekao je trener Sitija Pep Gvardiola.

Rodri se povredio u završnici utakmice i u 88. minutu je napustio teren.

Španski fudbaler se vratio u formu nakon što se povredio od teške povrede ligamenata kolena i prepone.

Siti je na svom terenu pobedio Arsenal 2:1 i smanjio zaostatak na tri boda u borbi za titulu, ali ima i utakmicu manje.

