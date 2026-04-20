NEVOLJE ZA MANČESTER SITI: Arsenal je pao, ali se Rodri ponovo povredio!
Fudbaler Mančester sitija Rodri povredio je preponu u utakmici protiv Arsenala u Premijer ligi.
"Obaviće preglede tokom dana", rekao je trener Sitija Pep Gvardiola.
Rodri se povredio u završnici utakmice i u 88. minutu je napustio teren.
Španski fudbaler se vratio u formu nakon što se povredio od teške povrede ligamenata kolena i prepone.
Siti je na svom terenu pobedio Arsenal 2:1 i smanjio zaostatak na tri boda u borbi za titulu, ali ima i utakmicu manje.
