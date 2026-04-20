Istakao je Subotić na početku da je veoma srećan zbog novog ugovora koji je potpisao sa Zvezdom.

- Utisci su zaista lepi, presrećan sam. Ovo je jedan vid poverenja od strane kluba i daću sve od sebe da ispunim očekivanja - rekao je Subotić.

Govorio je krilni napadač i o radu u prvom timu.

- Atmosfera je stvarno odlična u ekipi, svi su me lepo prihvatili. Sada je na meni da se što bolje pokažem i da se izborim za što više minuta u domaćem prvenstvu, odnosno u prvom timu. Uvek se trudim da dam sve od sebe, svaki trening, svaki minut koji dobijem da dam sto posto sebe.

Govorio je Subotić i o podršci starijih igrača.

- Mnogo znači kada ste mlad igrač da vam neko od starijih poput Kataija i Arnautovića pruži podršku, to mi mnogo znači da budem bolji .

Za kraj, imao je poruku za fudbalere iz Omladinske škole.

- Najbitnije je da svaki dan rade na sebi, da ne gube vreme i da svaki dan treniraju - poručio je Subotić.

Vasilije Subotić je rođen 5. januara 2008. godine u Beogradu. U Crvenu zvezdu je došao sa 15 godina kada je pojačao pionirsku selekciju i od tada je prošao sve mlađe kategorije našeg kluba. Istakao se odličnim izdanjima u selekciji mlađih omladinaca, a zatim i u omladinskoj ekipi. Prvom timu se pridružio tokom reprezentativne pauze u martu 2026. godine, a nedugo zatim je zabeležio i debitantski nastup na meču domaćeg prvenstva protiv Radnika iz Surdulice. Subotić igra na poziciji krilnog napadača, a podjednako dobro se snalazi i na levoj i na desnoj strani. Krase ga brzina, dribling i fudbalska inteligencija.