Predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Dragan Džajić izjavio je danas, na petoj redovnoj sednici skupštine FSS-a kojom je on predsedavao, da su u prethodnom periodu napravljeni "značajni iskoraci" u "više segmenata" i da je uveren da će, uz "jedinstvo, rad i jasnu viziju", i u budućnosti biti nastavljen uspešan rad.

"Period između dve sednice Skupštine Fudbalskog saveza Srbije obeležen je jasnom namerom da srpski fudbal postavimo na čvrste temelje sistema, odgovornosti i dugoročnog razvoja. Svest da se pravi rezultati ne grade preko noći, već kroz kontinuitet, rad i jasnu strategiju, vodila nas je u svim ključnim odlukama koje smo donosili. U prethodnom periodu napravljeni su značajni iskoraci u više segmenata", naveo je Džajić, a preneo sajt FSS-a.

Među gostima su bili i predstavnici Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) i Evropske fudbalske unije (Uefa), Fifa regionalni kordinator za Evropu Marko Feri i Uefa savetnik za nacionalne asocijacije Jozef Kliment.

Džajić je naveo da je pokrenut "najveći infrastrukturni ciklus u novijoj istoriji srpskog fudbala", kao i da su donete "važne reforme takmičarskog sistema" koje treba da "podignu kvalitet, konkurentnost i razvoj domaćih igrača".

Predsednik je izjavio i da je poseban akcenat stavljen na razvoj mladih igrača.

"Verujemo da se budućnost reprezentacije gradi u sistemu koji prepoznaje talenat, štiti ga i usmerava. U tom kontekstu, napravljen je važan iskorak u povezivanju svih reprezentativnih selekcija, od najmlađih uzrasta do A tima", kazao je Džajić.

Džajić je čestitao omladinskoj reprezentaciji Srbije na plasmanu na Evropsko prvenstvo i kadetskoj selekciji na plasmanu na Svetsko prvenstvo.

On je dodao i da smatra da je dolaskom Veljka Paunovića na mesto selektora seniorske reprezentacije uspostavljena "jasna koordinacija" između stručnih štabova i svih selektora mlađih kategorija.

"Taj pristup omogućava da svaki igrač ima jasan put, kontinuitet u razvoju i dugoročnu perspektivu u sistemu reprezentacije", rekao je Džajić.

Džajić je naveo i da smatra da je unapređena i sudijska organizacija, ;kroz uvođenje "novih standarda, veće transparentnosti i jasnih kriterijama rada".

"Sve ove aktivnosti imaju jedan zajednički imenitelj - izgradnju sistema u kome svaki segment ima svoju ulogu, ali i odgovornost. ;Naš cilj nije kratkoročan rezultat, već stabilan i održiv razvoj srpskog fudbala. Siguran sam da smo u ovom periodu napravili važne korake u tom pravcu, ali i da nas tek čekaju najveći izazovi", naveo je Džajić.

Džajić je naveo i da činjenicu da se seniorska reprezentacija nije plasirala na ovogodišnje Svetsko prvenstvo smatra neuspehom.

"Morali smo da izborimo najmanje baraž. Gledamo napred, gledamo dalje i sve ćemo da uradimo da u narednom periodu Srbija bude na mestu koje joj pripada. Uveren sam da ćemo, uz jedinstvo, rad i jasnu viziju, nastaviti da gradimo fudbal koji će biti na ponos svih nas", kazao je predsednik FSS-a.