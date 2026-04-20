- Nemački fudbalski trener Marko Roze će od početka sledeće sezone biti šef stručnog štaba Bornmuta, saopštio je danas engleski klub.

Roze je potpisao trogodišnji ugovor i na klupi Bornmuta će zameniti Andonija Iraolu, koji je 14. aprila saopštio da će napustiti engleski klub nakon završetka ove sezone.

Poslednji klub u kom je Roze radio kao trener bio je RB Lajpcig, čiju ekipu je vodio od septembra 2022. do marta 2025. godine, dok je ranije u karijeri bio i šef stručnih štabova Borusije Dortmund, Borusije Menhengladbah, Salcburga i Lokomotive Lajpcig.

Na pet kola do kraja sezone u Premijer ligi, Bornmut, za koji nastupa i srpski golman Đorđe Petrović, zauzima osmo mesto na tabeli sa 48 bodova.