Slušaj vest

- Nemački fudbalski trener Marko Roze će od početka sledeće sezone biti šef stručnog štaba Bornmuta, saopštio je danas engleski klub.

Roze je potpisao trogodišnji ugovor i na klupi Bornmuta će zameniti Andonija Iraolu, koji je 14. aprila saopštio da će napustiti engleski klub nakon završetka ove sezone.

Đorđe Petrović Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

Poslednji klub u kom je Roze radio kao trener bio je RB Lajpcig, čiju ekipu je vodio od septembra 2022. do marta 2025. godine, dok je ranije u karijeri bio i šef stručnih štabova Borusije Dortmund, Borusije Menhengladbah, Salcburga i Lokomotive Lajpcig.

Na pet kola do kraja sezone u Premijer ligi, Bornmut, za koji nastupa i srpski golman Đorđe Petrović, zauzima osmo mesto na tabeli sa 48 bodova.

Đorđe Petrović posle Srbija - Saudijska Arabija Izvor: MONDO