Sada je i zvanično!
Fudbal
ZVANIČNO! ĐORĐE PETROVIĆ DOBIO NOVOG TRENERA! Poznati Nemac potpisao trogodišnji ugovor sa Bornmutom, engleski klub sve potvrdio!
Slušaj vest
- Nemački fudbalski trener Marko Roze će od početka sledeće sezone biti šef stručnog štaba Bornmuta, saopštio je danas engleski klub.
Roze je potpisao trogodišnji ugovor i na klupi Bornmuta će zameniti Andonija Iraolu, koji je 14. aprila saopštio da će napustiti engleski klub nakon završetka ove sezone.
Đorđe Petrović Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport
Vidi galeriju
Poslednji klub u kom je Roze radio kao trener bio je RB Lajpcig, čiju ekipu je vodio od septembra 2022. do marta 2025. godine, dok je ranije u karijeri bio i šef stručnih štabova Borusije Dortmund, Borusije Menhengladbah, Salcburga i Lokomotive Lajpcig.
Na pet kola do kraja sezone u Premijer ligi, Bornmut, za koji nastupa i srpski golman Đorđe Petrović, zauzima osmo mesto na tabeli sa 48 bodova.
Reaguj
Komentariši