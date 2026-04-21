Džonatan Klinsman, sin legendarnog Jirgena Klinsmana, doživeo je tešku povredu tokom utakmice svoje Ćezene u gostima protiv Palerma u okviru Serije B.

Klinsman je nakon jedne intervencije naleteo na protivničkog igrača i tom prilikom polomio vrat.

Pokupio je loptu, a onda je došlo do sudara sa fudbalerom koji je pokušao da postigne gol. Nakon što mu je ukazana pomoć sa terena je iznet sa kragnom oko vrata.

Džonatan Klinsman, povreda na utakmici Palermo - Ćezena

Klub je kasnije saopštio da su prvi pregledi otkrili prelom prvog vratnog pršljena i posekotinu na potiljku.

Navedeno je i da će čuvara mreže dodatno pregledati specijalista neurohirurgije, a Klinsman se oglasio putem društvene mreže Instagram.

Potvrdio je da je sezona za njega završena, zahvalio se navijačima Ćezene i Palerma na željama i podršci, kao i prijateljima i porodici koji su bili uz njega.

Propušta Svetsko prvenstvo

Iako mu je otac bio veliki fudbaler Nemačke sa kojom je osvojio i Evropsko i Svetsko prvenstvo, Džonatan je branio za sve mlađe kategorije reprezentacije SAD.

Za prvi tim još uvek nije debitovao, iako je imao pozive i bio je sa nacionalnim timom, a izvesno je da se to neće dogoditi ni na predstojećem Mundijalu na kojem će upravo SAD biti jedan od domaćina.

Džonatan je rođen u Minhenu dok je Jirgen igrao za Bajern.

Branio je za Hertu, Sent Galen i Los Anđeles Galaksi, pre nego što je u februaru 2024. godine stigao u Ćezenu.

