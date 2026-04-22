KRAJ JEDNE ERE: Iskusni defanzivac napušta Mančester siti!
Prema informacijama poznatog fudbalskog insajdera Frabricija Romana, engleski reprezentativac Džon Stons na kraju sezone napustiće Mančester siti.
Iskusni defanzivac godinama je bio jedan od ključnih šrafova u sistemu trenera Pepa Gvardiole. Posebno se isticao sposobnošću da iznese loptu iz zadnje linije i aktivno učestvuje u organizaciji napada, što je često pravilo razliku u najvažnijim utakmicama.
Tokom boravka u Mančesteru, Stouns je osvojio brojne trofeje i bio deo generacije koja je dominirala kako engleskim, tako i evropskim fudbalom, ostavljajući dubok trag u istoriji kluba.
Ipak, kako to obično biva u vrhunskom sportu, došlo je vreme za promene. Sa 31 godinom, Stouns i dalje može mnogo da ponudi na najvišem nivou, ali je očigledno spreman za novi izazov.
Njegov odlazak deo je šire strategije kluba, koji planira podmlađivanje ekipe. U Sitiju su svesni da zamena za fudbalera takvog profila neće biti nimalo lak zadatak, imajući u vidu njegov kontinuitet, iskustvo i značaj koji je imao u igri tima.