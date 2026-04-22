Prema informacijama poznatog fudbalskog insajdera Frabricija Romana, engleski reprezentativac Džon Stons na kraju sezone napustiće Mančester siti.

Iskusni defanzivac godinama je bio jedan od ključnih šrafova u sistemu trenera Pepa Gvardiole. Posebno se isticao sposobnošću da iznese loptu iz zadnje linije i aktivno učestvuje u organizaciji napada, što je često pravilo razliku u najvažnijim utakmicama.

Tokom boravka u Mančesteru, Stouns je osvojio brojne trofeje i bio deo generacije koja je dominirala kako engleskim, tako i evropskim fudbalom, ostavljajući dubok trag u istoriji kluba.

Ipak, kako to obično biva u vrhunskom sportu, došlo je vreme za promene. Sa 31 godinom, Stouns i dalje može mnogo da ponudi na najvišem nivou, ali je očigledno spreman za novi izazov.

Njegov odlazak deo je šire strategije kluba, koji planira podmlađivanje ekipe. U Sitiju su svesni da zamena za fudbalera takvog profila neće biti nimalo lak zadatak, imajući u vidu njegov kontinuitet, iskustvo i značaj koji je imao u igri tima.