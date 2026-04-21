Slušaj vest

Kapelo, koji je vodio Englesku od 2007. do 2012. godine, podsetio je na nastup na Svetsko prvenstvo 2010, kada je njegov tim postigao samo tri gola u četiri utakmice i eliminisan u osmini finala. Kao jedan od razloga naveo je umor igrača zbog napornog rasporeda i izostanka zimske pauze u engleskom fudbalu.

"To je problem Engleske. Umorni su i igraju sa strahom. Selektor mora da eliminiše te dve stvari", rekao je Kapelo za Bi Bi Si (BBC).

On je kao primer naveo finale Evropsko prvenstvo 2020, kada je Engleska rano povela protiv Italije, ali se potom povukla, dozvolila izjednačenje i na kraju izgubila posle penala.

1/5 Vidi galeriju Fabio Kapelo Foto: Acero / PsnewZ / Profimedia

"Sećam se tog meča protiv Italije. Poveli su posle 10–15 minuta i onda su prestali da igraju. Igrali su sa strahom", dodao je Kapelo.

Tuhel je preuzeo selekciju 2024. godine od Gereta Sautgejta i odveo tim na Svetsko prvenstvo 2026 sa maksimalnim učinkom u kvalifikacijama. Ipak, Engleska je u pripremnim mečevima prošlog meseca remizirala sa Urugvajom (1:1) i izgubila od Japana (0:1).

Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku na programu je od 11. juna do 19. jula.