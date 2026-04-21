Fudbalska reprezentacija Irana obezbedila je direktan plasman na Svetsko prvenstvo koje će od 11. juna do 19. jula biti igrano u Meksiku, Kanadi i SAD.

Iran je voljom žreba smešten u grupu G sa selekcijama Belgije, Egipta i Novog Zelanda. Utakmice bi trebalo da igra u SAD, u gradovima Los Anđeles i Sijetl.

Foto: Xia Bohan / imago sportfotodienst / Profimedia

Infantino svašta priča

Tražili su ispred FS Irana da svoje utakmice igraju u Meksiku, međutim do promena nije došlo. Predsednik FIFA Đani Infantino proteklih nedelja davao je kontroverzne izjave. Zbog toga u Iranu još nisu doneli konačnu odluku o tome, hoće li poslati svoje fudbalere na mundijal.

Iranski ministar sporta Ahmad Donjamali objasnio je uslove pod kojima će reprezentacija učestvovati na Svetskom prvenstvu.

- Ako se obezbedi bezbednost reprezentativaca u Sjedinjenim Državama, ići ćemo na Svetsko prvenstvo. Ali odluku o učešću doneće vlada i Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana - citira agencija "Tasnim" reči zvaničnika Irana.

Rat traje dva meseca

Da podsetimo, 28. februara, Sjedinjene Američke Države i Izrael su pokrenuli vojnu operaciju protiv Irana. Kao odgovor, Iran je pokrenuo napade na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Jordanu, Kataru, Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji.

Nakon toga, Iran je najavio mogući bojkot Svetskog prvenstva 2026. godine ako se utakmice reprezentacije ne premeste iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko.