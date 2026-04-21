Sve sumnje oko budućnosti Slota na Enfildu brzo jenjavaju, pošto je ekipa blizu plasmana u Ligu šampiona, preneo je Skaj.

Prvih pet ekipa iz Premijer lige plasiraće se u Ligu šampiona sledeće sezone, a Liverpul je peti na tabeli sa sedam bodova više od šestoplasiranog Čelsija i ima tri boda manje od četvrtoplasirane Aston Vile.

Slot je prošle sezone osvojio titulu u Premijer ligi sa Liverpulom, ali je ove sezone pod pritiskom pošto će ekipa bez trofeja završiti sezonu i zaostaje je za vodećim Arsenalom i Mančester sitijem.

Bivši igrač Liverpula Džejmi Karager rekao je da su navijači podeljeni oko toga da li bi Slot trebalo da ostane u klubu, ali da on ima saznanja da će Holanđanin i sledeće sezone ostati na Enfildu.

Skaj Sport saznaje da će Slot ostati, odnosno da će ga uprava podržati tokom leta, kada klub čeka veliki posao na tržištu igrača, nakon što je Mohamed Salah najavio odlazak.

(Beta)