Novi dan, a stara priča - iz Humske nam dolaze vesti kojima čelnici Partizana ne mogu da se pohvale.

Stadion Partizana i klub posetio je saradnik američkog predsednika Donalda Trampa, Paolo Zampoli, a, iako je poseta zvanično najavljena preko ambasade SAD u Beogradu, niko iz uprave crno-belih nije dočekao svog gosta.

Zampolija, koji je inače specijalni predstavnik za globalna partnerstva americkog predsednika Donalda Trampa, stadionom je sproveo čovek koji nije zaposlen u klubu i nema funkciju, te je sprečio kompletnu bruku.

Paolo Zampoli u poseti Partizanu

Paolo Zampoli je nedavno viđen i na košarkaškom večitom derbiju gde se slikao sa igračima Partizana, a objavom na društvenim mrežama pokazao je koliko poštuje beogradske crno-bele.

Foto: Instagram / paolozampolli

- Sjajno veče u Štark areni u Beogradu - neverovatna utakmica, briljantno odigrana od strane oba tima. Arena je bila puna, energija je bila električna, a imao sam priliku da čestitam pobedničkom timu nakon toga - napisao je on uz fotografije sa derbija.

Inače, Paolo Zampoli je veoma blizak Donaldu Trampu i navodno je on upoznao američkog predsednika sa suprugom Melanijom.

