Italiju drma ozbiljan skandal.

U tamošnjim medijima pojavile su se informacije koje pojedine fudbalere, navodno iz Milana, Intera i Juventusa, povezuju sa organizovanom prostitucijom. Ipak, mediji su preterali u čitavoj priči, te je brzo morao da se oglasi PR tim Dušana Vlahovića i demantuje povezanost srpskog fudbalera sa ovom temom.

Dušan Vlahović u dresu Juventusa

Kako se ne bi širile lažne informacije, PR tim Vlahovića objavio je saopštenje koje prenosimo u celosti.

- Povodom informacija koje su se pojavile u pojedinim italijanskim medijima, a koje se odnose na navodni slučaj u vezi sa organizovanom mrežom eskort usluga i u kojima se spekulativno pominju imena određenih javnih ličnosti, uključujući i pojedine fudbalere koji nisu predmet zvanične istrage, obraćamo vam se radi sprečavanja daljeg širenja netačnih i neproverenih informacija na domaćem medijskom prostoru. Posebno naglašavamo da se ime srpskog reprezentativca Dušana Vlahovića u ovom kontekstu pojavljuje isključivo u okviru neproverenih i neutemeljenih medijskih spekulacija, bez bilo kakvog činjeničnog ili pravnog osnova.

Dušan Vlahović se ne nalazi među licima obuhvaćenim bilo kakvom zvaničnom istragom, niti je na bilo koji način povezan sa predmetnim slučajem.

U vezi sa tim, unapred skrećemo pažnju da će svako objavljivanje, prenošenje ili insinuiranje ovakvih navoda u domaćim medijima, uključujući i posredno dovođenje u vezu kroz naslove, opremu teksta ili spekulativni sadržaj, a bez činjeničnog utemljenja biti smatrano širenjem neistinitih informacija i povlačiće odgovarajuće pravne posledice - stoji u saopštenju.

