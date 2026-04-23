NE JEDAN, NE DVA, NE TRI... NESTVARNI KLINAC IZ ITALIJE ODBRANIO ČETIRI PENALA! Čudesna partija anonimnog golmana odvela Lacio u borbu za trofej! (VIDEO)
Nestvarne scene videli smo u polufinalu Kupa Italije gde je Lacio posle dve utakmice, pa zatim i dva produžetka, ali i penala, uspeo da sruši Atalantu i plasira se u finale.
Apsolutni junak bio je anonimni golman rođen 13. januara 2005. godine, koji je dobio i apsolutno iskoristio šansu u Lacio, a zove se Edoardo Mota.
Mota je odbranio čak četiri penala igračima Atalante i o njegovom poduhvatu se priča širom planete.
Pošto ga je Raspadori prevario u prvoj seriji, Mota je nakon toga u stilu prekaljenih čuvara mreže branio udarce Skamake, Zapakoste, Pašalića i De Ketelarea, posle čega je nastalo veliko slavlje fudbalera Lacija na severu zemlje.
Što se samog dvomeča tiče, u Rimu je bilo 2:2, u Bergamu 1:1, a Lacio je posle penala uspeo da prođe u finale i zakaže okršaj sa Interom.
