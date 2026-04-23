Strelci za TSC bili su Andrej Todoroski u 17. i 75, Mihajlo Milosavić u 64. i Dragoljub Savić u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.

Gol za Spartak postigao je Kvaku Bonsu Osei u četvrtom minutu.

Spartak je od prvog minuta nadoknade poluvremena igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Nemanja Krsmanović.

TSC je 10. na tabeli sa 10 bodova, a Spartak je na pretposlednjem, 15. mestu sa 21 poenom.

U narednom kolu, TSC će u Bačkoj Topoli dočekati Mladost, dok će Spartak u Kragujevcu gostovati Radnički 1923.

Fudbaleri Mladosti i kragujevačkog Radničkog 1923 odigrali su u Lučanima nerešeno 0:0.

Mladost je na 14. mestu sa 34 boda, a Radnički 1923 je na 11. poziciji sa četiri boda više.

(Beta)