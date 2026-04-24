Ofanzivni vezista koji je ove sezone izbio u prvi plan u timu sa Banovog brda karijeru će nastaviti u najuspešnijoj austrijskoj ekipi, koja godinama unazad važi za jedno od najboljih mesta za razvoj karijere mladih fudbalera.

Matijašević je ove sezone bio jedan od najstandardnijih prvotimaca Čukaričkog, odigrao je 28 utakmica, postigao je četiri pogotka. Momak koji je nedavno proslavio punoletstvo, rođen je 4. marta 2008. godine, obavezao se na vernost Salcburgu, ekipi koja je 17 puta bila šampion Austrije.

"Zaista sam presrećan što ću postati deo Red Bul Salcburga od narednog leta. Klub je nadaleko poznat po odličnom radu sa mladim igračima. Želim da iskoristim svaku priliku koja mi se bude pružila, učiniću sve da se što pre prilagodim novoj sredini i da pomognem mom novom timu da nastavi sa uspesima“, kazao je Matijašević na predstavljanju u Salcburgu.

Filip Matijašević je bio i na spisku reprezentativaca Srbije iz Super lige, proveo je nekoliko dana na treninzima pod komandom selektora Veljka Paunovića u Staroj Pazovi.

Takođe, nedavno je Međunarodni fudbalski institut CIES sa sedištem u švajcarskom Nojšatelu uradio istraživanje vezano za igrače do 20 godina u Evropi koji imaju najviše kreiranih šansi u seniorskom fudbalu za region Istočne Evrope.

Među deset najboljih je i prvotimac Čukaričkog Filip Matijašević, koji se nalazi na visokoj četvrtoj poziciji, sa sjajnim indeksom u ovoj kategoriji – 1,39. Sve to bila je najbolja moguća preporuka da Salcburg angažuje Matijaševića, jednog od najboljih mladih igrača u Srbiji u svom godištu.

