Fudbaleri Napolija pobedili su na svom terenu Kremoneze sa 4:0 u meču 34. kola italijanske Serije A.
POKER NAPOLIJA NA "MARADONI" Kremonezeu se smeši Serija B
Strelci za Napoli bili su Skot Mektomini u trećem, Rasmus Hojlund u 45, Kevin De Brujne u trećem minutu nadoknade poluvremena i Alison Santos u 52. minutu.
Napoli je drugi na tabeli sa 69 bodova, i ima devet manje i utakmicu više od prvoplasiranog Intera. Kremoneze je na 17. mestu sa 28 bodova.
U sledećem kolu, Napoli će gostovati Komu, dok će Kremoneze dočekati Lacio.
