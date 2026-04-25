Fudbaleri Parme pobedili su na svom terenu Pizu 1:0, u utakmici 34. kola Serije A.
NESTA ELFEZ PRESUDIO PIZI: Parma minimalcem slavila na svom terenu
Jedini gol postigao je Nesta Elfez u 82. minutu.
Parma je nastavila niz od četiri utakmice bez poraza, a posle druge uzastopne pobede zauzima 12. mesto sa 42 boda.
Piza je poslednja na tabeli sa 18 bodova i ako večeras Verona pobedi Leče, Piza će i matematički ispasti iz Serije A.
Kasnije igraju Bolonja - Roma i Verona - Leče.
(Beta)
