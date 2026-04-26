Fudbaleri Crvene zvezde od 18 sati na stadionu Rajko Mitić dočekuju Partizan u 179. večitom derbiju.

Izabranici Dejana Stankovića žele danas da obezbede devetu uzastopnu titulu, ukupno 37. u istoriji, a hoće li u tome uspeti ostaje nam da vidimo.

Zvezda je dobila prethodna dva derbija ove sezone (2:1 u Humskoj i 3:0 na Marakani), a u trećem joj je dovoljan i bod za novo šampionsko slavlje.