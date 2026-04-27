Fudbaleri Mladosti iz Lučana pobedili su večeras na gostujućem terenu u Bačkoj Topoli TSC 2:1, u utakmici 33. kola Super lige Srbije.

Prednost TSC-u doneo je Radivoj Bosić golom u 21. minutu, a izjednačenje Mladosti Jovan Ćirić pogotkom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Pobedonosan gol za Mladost postigao je Petar Bojić u 64. minutu.

TSC je od 67. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Bosić.

Mladost zauzima 14. mesto na tabeli plej-auta sa 37 bodova, dok se TSC nalazi na 11. poziciji sa 40 bodova.

Mladost će u narednom kolu u Lučanima dočekati Spartak iz Subotice, dok će TSC igrati na gostujućem terenu u Kragujevcu protiv Radničkog 1923.