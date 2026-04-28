Nekadašnji funkcioner Dinamo Zagreba je ispratio 179. večiti derbi, a nakon utakmice je poručio da je oduševljen mladim fudbalerima crveno-belih.

"Gledajući utakmicu Crvene zvezde i Partizana, trljao sam oči kad je u kadru bio mali Avdić. Pitao sam se vidim li dobro. Koliko je momak zrelo i odgovorno odigrao na zahtevnoj poziciji. Svaka čast. Osim njega, moram da pohvalim i Vlasilija Kostova. To će sigurno biti jedan od najvećih izlaznih transfera sa ovih prostora. Mislim da će Kostov i Avdić, sa bonusima i procentima zbirno doneti Zvezdi više od 50.000.000 evra. Crvena zvezda je podigla granicu, igrače više ne da jeftino, sada je i ona kao nekada Dinamo naučila kupce da je njen butik skup. I ja joj na tome čestitam", rekao je Zdravko Mamić za "Sportinjo" i dodao:

"Nema polemike je li pravo vreme za prodaju ili nije. Terzić je tačno prekopirao model grupacije Red Bula ili ono što je Dinamo radio. Praviš igrače i živiš od njihove prodaje. Hajde da pojednostavimo - trenutno, Avdić i Kostov su odlični igrači, koji će sigurno biti još bolji, ali nisu pojačanje koje pravi raziliku u evropskoj Crvenoj zvezdi. Dakle, onda ih je bolje prodati, pa od tog novca živeti i dovesti igrače koji jesu pojačanja. Takav je zakon tržišta, kad dobijete dobru cenu - prodajete, nema mnogo filozofije".

Crveno-beli su pobedom protiv najvećeg rivala obezbedili novu šampionsku titulu.

"Čestitam Crvenoj zvezdi na devetoj uzastopnoj osvojenoj tituli u nizu. Sad sa sigurnošću mogu da kažem da je klub dostigao onaj nivo iz slavne prošlosti. Naravno, nerealno bi danas bilo govoriti o osvajanju evropske ili svetske titule, jer su se vremena i odnos snaga promenili, ali to je opet velika Crvena zvezda. To sam rekao i mom prijatelju Zvezdanu Terziću kad sam mu čestitao na uspehu. Nemam dilemu da je on mozak cele operacije, lider koji se ne zadovoljava prosekom i onda rezultat ne može da izostane".

Osvrnuo se i na učinak reprezentacije Srbije.

"Meni je reprezentacija Srbije zauvek enigma. Ništa mi tu nije jasno, velika zemlja, ali fali taj kult, patriotizam, osećaj da je sveto kad igraš za državni tim. Hajde, Paunović je sad na početku, pa ne mogu da ga komentarišem, ali bio sam ubeđen da će Dragan Stojković Piksi uspeti u tome. Tvrdio sam da će odvesti Srbiju na velika takmičenja. I uradio je to dva puta, jednom Evropsko prvenstvo, a jednom Mundijal. Šta se posle desilo i zbog čega nije nastavio u tom ritmu, ne znam, negde je došlo do zasićenja", zaključio je Zdravko Mamić.

