Slušaj vest

Prema predlogu, svi žuti kartoni dobijeni u grupnoj fazi biće obrisani pre početka nokaut faze Svetskog prvenstva.

Ovo će biti prvi "reset" tokom turnira, a drugi dolazi posle četvrtfinala, što je pravilo koje se već primenjuje.

Zašto FIFA menja pravila?

Svetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi biće najveće ikada i prvi put će biti održano sa 48 reprezentacija. Zbog proširenog formata, timovi će igrati više utakmica u nokaut fazi (Šesnaestina finala, osmina finala, četvrtfinale...), i time se značajno povećava rizik od suspenzija zbog žutih kartona.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Vašingtona Foto: Sam Corum / PA Images / Profimedia

Nova mera bi trebalo da spreči situaciju da ključni igrači propuste važne mečeve nokaut faze zbog dva žuta kartona dobijena u ranijim utakmicama.

Kako će funkcionisati novo pravilo?

Žuti kartoni se resetuju posle završetka grupne faze (osim ako je igrač već suspendovan zbog dva žuta kartona u istoj utakmici). Drugi reset dogodiće se posle četvrtfinala, kao i na prethodnim Mundijalima.

Igrač će biti suspendovan samo ako sakupi dva žuta kartona u istoj rundi (unutar grupa ili unutar nokaut faze do četvrtfinala).

Ova promena predstavlja značajno olakšanje za selektore, igrače i navijače, jer smanjuje tenziju oko skupljanja kartona i omogućava da najbolji fudbaleri budu dostupni u najvažnijim mečevima turnira.

Odluka FIFA Saveta iz Vankuvera očekuje se u skorijem periodu, a gotovo svi izveštaji navode da je usvajanje predloga veoma izvesno.

Bonus video: