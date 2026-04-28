BOMBA SA APENINA - JUVENTUS DOGOVORIO TRANSFER: "Stara dama" plaća 40.000.000 evra i krade igrača Interu!
Juventus sprema renoviranje, a pre svega je potreban staložen i kvalitetan fudbaler u defanzivnoj liniji, štoper koji je pouzdan i pronašli su ga u Brižu.
U pitanju je fudbaler Džoel Ordonjez, momak koji se povezivao sa Interom u prethodnom periodu, ali je Juventus taj koji je dogovorio njegov transfer.
Ovaj 22-godišnji fudbaler je pod ugovorom do 2029. godine, ali se očekuje da usled dobre ponude ovog leta napusti Briž.
Horhe Baril, novinar ESPN-a, javio je da je za Ordonjeza Briž prihvatio ponudu Juventusa od 40.000.000 evra, a da će finalni detalji biti otkriveni nakon završetka Svetskog prvenstva.
Atalanta, Milan, kao i Marsej, svi su pokušavali da dođu do ovog Ekvadorca, ali je na kraju očigledno Juventus bio najuporniji.
