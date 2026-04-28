Uskoro bismo mogli da saznamo i budućnost Roberta Levandovskog, sjajnog napadača Barselone koji uskoro završava i ugovor sa timom sa stadiona "Kamp nou".

Ovaj 37-godišnji napadač ima prioritet da ostane u klubu, ali niko ne isključuje da bi mogao u Italiju, gde se interesuju Inter, Milan i Juventus.

Juventus se čini kao najrealnija opcija jer i dalje vlada neizvesnost sa Vlahovićem, a sada su italijanski mediji otkrili i koliko poljski napadač traži od "stare dame".

Robert Levandovski u dresu Barselone

U pitanju je dvogodišnji ugovor, vredan osam miliona evra na godišnjem nivou.

Levandovski je već odbacio mogućnost da ode u MLS ligu, ali i dalje dolazi u obzir Saudijska Arabija koja se pominje isključivo u poljskim medijima.

Barsina ponuda se očekuje u narednih nekoliko dana, nakon čega će Poljak konačno odlučiti gde bi mogao da nastavi karijeru.

