Predsednik fudbalskog kluba Real Madrid Florentino Peres želi ovog leta da angažuje trenera Žozea Murinja.

Kako je preneo Atletik, Murinjo je Peresov prvi izbor za trenera, kada privremenom treneru Alvaru Arbeloi na kraju sezone istekne ugovor.

Žoze Murinjo na klupi Benfike Foto: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Murinjo je trenutno trener Benfike, a u svom ugovoru ima izlaznu klauzulu od 2,6 miliona funti.

Portugalski trener ne uživa potpunu podršku unutar Real Madrida za povratak u klub na drugi mandat, ali s obzirom na to da Peres predvodi proces pronalaženja dugoročnog trenera, Murinjo je u dobroj poziciji, naveo je Atletik.

Murinjo je od 2010. do 2013. godine predvodio Real i osvojio je titulu u Primeri i Kup kralja.