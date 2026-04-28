Problem sa huliganima nije specijalitet samo naših krajeva.

Naprotiv. Gotovo na svim meridijanima sveta muče istu muku. Mnogobrojni primeri govore da su klubovi ili vlasti neuspešne u borbi protiv nasilnih navijača. Međutim, jedan primer pokazuje suprotno.

Uspon "Ludih momaka"

"Boixos nois", ili u prevodu sa katalonskog "Ludi momci", osnovana je 1981. godine kao organizovana grupa navijača oko fudbalskog kluba Barselona.

Grupu su osnovali mladi navijači, njih najviše 50, koji su se snažno identifikovali sa pro-nezavisnim katalonskim nacionalizmom i levičarskim socijalizmom.

Od starta su bili opozicija tadašnjem predsedniku Barselone Hosepu Nunjezu, čiju ostavku su tražili na svakoj utakmici.

No, politički identitet grupe se nije dugo zadržao. Početkom 1980-tih godina, grad Barselona je doživeo erupciju skinhedsa, koji su se identifikovali sa desničarskim separatizmom. Skinhedsi su polako počeli da ulaze i preuzimaju navijačku grupu, koja je od socijal-liberalizma polako klizila ka fazišmu.

To je izazvalo podele unutar grupe i odlazak mnogih članova. Oni koji su ostali, inspirisani engleskim huliganima, postali su nasilni, izazivajući haos praktično na svakoj utakmici na kojoj su bili prisutni.

Uporedo sa nasilnim ponašanjem i čestim hapšenjima, dešavao se proces koji niko nije očekivao. Grupa je počela naglo da dobija na brojnosti, a veze između nje i kluba su počele da jačaju. Grupi je Barselona omogućila besplatne karte za utakmice, prevoz na gostovanja i prostor za skladištenje navijačkih zastava na stadionu "Kamp Nou".

Nakon katastrofe na stadionu "Hejsel" u Briselu, kada je poginulo 39 navijača Juventusa posle sukoba sa pristalicama Liverpula, "Ludi momci" su podigli transperent sa tekstom "Hvala Liverpulu", a pored nje istakli nacističku "svastiku". Posle sukoba sa čelnicima kluba, odlučili su da ubuduće ne prave nasilje unutar svog stadiona.

Ubistva i kontroverzne akcije grupe

"Ludi momci" su postajali sve nasilniji, a vrhunac navijačkog ludila desio se 22. avgusta 1991. godine, kada je jedan pripadnik grupe ubio Frederika Rukijea, navijača gradskog rivala Espanjola. Ubica je kasnije osuđen na zatvorsku kaznu od 26 godina.

Samo mesec ipo dana kasnije, tačnije 6. oktobra, u jednom parku je ubijena Sonja Zafra, transrodna osoba. Za ubistvo su optuženi neo-nacisti, šestorica tinejdžera iz grupe "Boixos nois". Tinejdžeri su Sonju i njenu drugaricu Doris, tukli čizumama sa čeličnim vrhom. Sonja je preminula na licu mesta, dok je Doris teško povređena. Napadači su napali još tri osobe u tom parku. O meri nasilja govori podatak da je Sonjino telo bilo toliko u modricama, da su je u prvim izveštajima svi identifikovali kao crnkinju.

Šest meseci kasnije policija je uhapsila sedmoricu mladića koji su optuženi za vezu sa ubistvom. Tom prilikom su pretreseni domovi navijača, kao i pojedina mesta okupljanja, gde su pronađeni predmeti poput metalnih boksera, bejzbol palica, kao i neonacistička obeležja. Šestorica su 1994. godine osuđena na kazne zatvora u rasponu od 23 do 50 godina, dok je sedmi prošao sa novčanom kaznom pošto nije učestvovao u napadu, ali je znao za njega.

Planetarna slava posle napada svinjskim glavama na Luiša Figa

Godine 2000. predsednik Nunjez je podneo ostavku, a na njegovo mesto je stigao potpredsednik Gaspart. Jedna od prvih njegovih izjava bila je podrška "Ludim momcima", uz tvrdnju da će se pridružiti grupi čim prestane predsednički mandat.

Iste godine dogodio se tranfer koji je potresao Španiju. Portugalac Luiš Figo, tadašnji zamenik kapitena Barselone, prešao je u redove najvećeg rivala, Real iz Madrida.

Bila je to izdaja koju "Boixos nois" nisu mogli da zaborave. Kada se Figo prvi put pojavio na "Kamp Nou" u El klasiku 2002. godine, usledile su epske scene bacanja odsečenih svinjskih glava pored Figa u trenutku kada je izvodio korner. Utakmica je bila u prekidu 13 minuta, a igrači su morali da napuste teren zbog straha za njihovu bezbednost.

Pad grupe

Pomenuti El klasiko bio je vrhunas planetarne slave grupe, ali i početak kraja.

Pola godine kasnije, na predsedničkim izborima u klubu 2003. godine pobedio je Đoan Laporta.

Grupa je podržavala Laportu pošto je njegov protivkandidat bio Luis Basata, koji se našao na udaru zbog jevrejskog porekla.

Ali se onda desio neočekivani potez predsednika Laporte. Nakon što je stupio na dužnost, ukinuo je sve privilegije grupi. Zabranio im je ulazak na stadion, oduzeo besplatne karte i prostor na stadionu gde su ostavljali navijačke zastave.

Laporta se odlučio na ovakav potez, svestan šta ga čeka. Usledile su brojne pretnje smrću, pisanje grafita širom grada, pa čak i na njegovoj kući.

U februaru 2004. godine, dvojica pripadnika grupe su ga napala dok je izlazio iz kuće.

Iste godine, policija je došla u posed snimka gde jedan od viđenijih navijača govori da "ima novca za svakoga ko želi da ukloni Laportu".

Međutim, Laporta je bio uporan u ratu sa huliganima i uspeo je da ih pobedi kada je stadion u pitanju.

Pošto im je zabranjen grupni ulazak na stadion, deo grupe se sa južne tribine preselio na severnu, gde je dolazio pojedinačno bez obeležja.

Grupa je, u nemogućnosti da na stadionu pravi bilo kakve akcije, aktivnosti preselila van stadiona. I više su imale prizvuk kriminala negoli navijačke vernosti.

Najnasilnija frakcija grupe, poznata pod nazivom "Casuals FCB", uhapšena je u opširnoj akciji policije u sedam španskih gradova tokom 2010. godine zbog trgovine drogom.

Četiri godine kasnije, članovi grupe su na ulici izboli dvojicu navijača PSŽ-a.

Policija je 2021. godine uhapsila 14 vodećih članova grupe, a prilikom pretresa pronađeno je oružje, droga i nacistički simboli.

"Boixos nois su posle proterivanja sa stadiona delovali kao autentična kriminalna organizacija, sa disciplinom, hijerarhijom i preterano nasilnim karakterom koji je pokazivan drugim organizacijama koje su pokušavale da se aktiviraju na njihovoj teritoriji", navedeno je u policijskom saopštenju tom prilikom.

Članovi grupe su optuženi za dilovanje droge, vođenje lanca prostitucije, kao i ilegalan uvoz lekova.