21:24

24. minut - GOOOOL!

Izjednačenje! Kvarachelija pogađa za 1:1! Probio je po levom boku, potom ušao u šesnaesterac i preciznim udarcem matirao Nojera!

21:20

20. minut - Umalo da bude 0:2!

Sjajan napad Bajerna, Kejn je uposlio Olisea koji je šutirao, ali je defanzivac PSŽ-a sklonio loptu sa gol-linije!

21:17

17. minut - GOOOOL!

Bajern vodi u Parizu! Hari Kejn je preuzeo odgovornost na sebe i preciznim udarcem sa bele tačke doveo svoj tim u vođstvo!

21:16

16. minut - Penal za Bajern! 

Luis Dijaz je fauliran u protivničkom šesnaestercu, a glavni arbitar meča odmah pokazuje na belu tačku! 

21:13

12. minut - Švajcarac ne prašta!

Markinjos dobija žuti karton zbog faula nad Dijazom!

21:06

6. minut - Bez većih šansi...

Bajern je nešto konkretniji, ali još uvek nema većih uzbuđenja!

21:01

1. minut - Počela je utakmica!

Prvi sa centra krenuli su fudbaleri domaćeg tima!

20:07

Poznati sastavi za večerašnju utakmicu:

PSŽ: Safonov, Hakimi, Pačo, Markinjos, Mendeš, Neveš, Vitinja, Zair Emeri, Due, Dembele, Kvarachelija.

Bajern Minhen: Nojer, Stanišić, Ta, Upamekano, Dejvis, Kimih, Pavlović, Olise, Musijala, Dijaz, Kejn.

18:41

Ko sudi?

Hari Kejn Lenart Karl Bajern Minhen

18:41

Pariz će večeras goreti!

18:40

Ko prenosi utakmicu?

18:38

Šta je rekao trener Bajerna?

Žoze Murinjo