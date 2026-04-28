LIGA ŠAMPIONA! KAKAV SPEKTAKL U PARIZU! PSŽ odmah stiže do izjednačenja!
Fudbaleri PSŽ-a dočekuju od 21.00 Bajern Minhen u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona.
U drugom polufinanom paru sastaju se Arsenal i Atlatiko Madrid, koji će svoj duel odigrati sutra od 21 sat.
24. minut - GOOOOL!
Izjednačenje! Kvarachelija pogađa za 1:1! Probio je po levom boku, potom ušao u šesnaesterac i preciznim udarcem matirao Nojera!
20. minut - Umalo da bude 0:2!
Sjajan napad Bajerna, Kejn je uposlio Olisea koji je šutirao, ali je defanzivac PSŽ-a sklonio loptu sa gol-linije!
17. minut - GOOOOL!
Bajern vodi u Parizu! Hari Kejn je preuzeo odgovornost na sebe i preciznim udarcem sa bele tačke doveo svoj tim u vođstvo!
16. minut - Penal za Bajern!
Luis Dijaz je fauliran u protivničkom šesnaestercu, a glavni arbitar meča odmah pokazuje na belu tačku!
Poznati sastavi za večerašnju utakmicu:
PSŽ: Safonov, Hakimi, Pačo, Markinjos, Mendeš, Neveš, Vitinja, Zair Emeri, Due, Dembele, Kvarachelija.
Bajern Minhen: Nojer, Stanišić, Ta, Upamekano, Dejvis, Kimih, Pavlović, Olise, Musijala, Dijaz, Kejn.