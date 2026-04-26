ŠVAJCARAC DELI PRAVDU NA MEČU PSŽ - BAJERN: Zanimljiva odluka ko su pomoćnici...
Švajcarac Sandro Šerer biće glavni sudija na prvoj utakmici polufinala Lige šampiona između Pari Sen Žermena i Bajerna, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).
Zanimljivo, pomoćne sudije biće Anhel Nevado i Gvadalupe Poras Ajuso iz Španije - što nije praksa jer uglavom kompletan tim dolazi iz iste države (raloz: Šerer nema adekvatno kvalitetne pomoćnike za ovaj nivo takmičenja).
UEFA je za četvrtog sudiju odredila Hesusa Hila Manzana, dok će u VAR sobi biti takođe Španci Karlos del Sero Grande i Giljermo Kvadra Fernandez.
Prvi meč polufinala LŠ između PSŽ-a i Bajerna biće odigran u utorak od 21 čas u Parizu, dok je revanš na programu 6. maja u Minhenu.
U drugom polufinalu LŠ sastaju se Atletiko Madrid i Arsenal. Prvi meč biće odigran 29. aprila u Madridu, dok je revanš duel na programu 5. maja u Londonu.