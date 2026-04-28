Fudbalski klub Atletiko Madrid mogao bi da bude oslabljen uoči prvog meča polufinala Lige šampiona protiv Arsenala, pošto je nastup napadača Ademole Lukmana i dalje pod znakom pitanja.

Dve ekipe sastaju se u sredu u Madridu, u prvom duelu borbe za plasman u finale elitnog takmičenja, koje nijedan od ova dva kluba do sada nije osvojio. Lukman je bio jedan od ključnih igrača Atletika od dolaska iz Atalante ove godine, ali je propustio poslednja dva meča zbog povrede mišića zadobijene u Kupu kralja 19. aprila.

Trener madridskog kluba Diego Simeone izjavio je da napadač još oseća nelagodnost i da će odluka o njegovom nastupu biti doneta neposredno pred utakmicu.

"Videćemo kako će se oporaviti do sutra. Još uvek ima određene tegobe", rekao je Simeone.

Lukman je od dolaska postigao sedam golova za Atletiko, uključujući i važan pogodak u revanšu četvrtfinala protiv Barselone, kada je njegov tim izborio plasman dalje ukupnim rezultatom 3:2.

Simeone je istakao da je dolazak nigerijskog reprezentativca doneo značajan napredak u igri ekipe, posebno u napadačkoj, ali i defanzivnoj fazi.

Atletiko igra svoje četvrto polufinale Lige šampiona otkako je Simeone preuzeo tim 2011. godine, a prethodno je gubio finala od Real Madrid 2014. i 2016. godine.

Sa druge strane, Arsenal je do sada igrao samo jedno finale, 2006. godine, kada je poražen od Barselone.