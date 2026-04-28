Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) priprema izmene pravila vezanih za žute kartone na Svetskom prvenstvu 2026, kako bi se smanjio broj suspenzija igrača u završnici takmičenja u Severnoj Americi.

Prema planu koji će biti predstavljen na sastanku Izvršnog saveta Fifa, razmatra se uvođenje dodatne "amnestije" za žute kartone, kojom bi se disciplinski kartoni brisali dva puta tokom turnira.

Poslednji meč Italije na Mundijalima - poraz od Urugvaja i bizarna scena u kojoj Luis Suarez ujeda Đorđa Kjelinija

Do sada su igrači suspendovani na jednu utakmicu ukoliko dobiju dva žuta kartona u različitim mečevima, a prethodna praksa bila je da se žuti kartoni brišu tek nakon četvrtfinala, kako bi se izbeglo da fudbaleri propuste finale zbog suspenzije u polufinalu.

U novom sistemu, planirano je da se žuti kartoni brišu nakon grupne faze, kako bi svi igrači u nokaut fazu ušli "čisti", dok bi druga amnestija bila sprovedena nakon četvrtfinala za one koji su dobili po jedan žuti karton u ranijim nokaut mečevima.

Ove izmene dolaze u kontekstu proširenog formata sa 48 reprezentacija, koji uključuje i dodatnu rundu šesnaestine finala, što je pokrenulo reviziju disciplinskih pravila.

Svetsko prvenstvo biće održano od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.