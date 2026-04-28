PEP GVARDIOLA UHVAĆEN NA POGREŠNOM MESTU: Trener Mančester sitija nije gledao meč PSŽ - Bajern! Evo gde je bio
Fudbaleri Pari Sen Žermena i Bajerna odigrali su spektakularnu utakmicu u polufinalu Lige šampiona.
Po mnogima najbolja utakmica ikada završena je rezultatom 5:4 u korist francuskog tima. I svi jedva čekaju revanš u Nemačkoj.
Svako ko u fudbalskom svetu drži do sebe, nije želeo da propusti da gleda meč koji je odigran u Parizu. Svako, ali ne i Pep Gvardiola.
Trener Mančester sitija uhvaćen je na sasvim drugom mestu.
U vreme spektakla u Parizu, španski stručnjak je viđen kako prati utakmicu treće engleske lige između Stokporta i Port Vejla.
