Utakmicu veka odigrali su Pari Sen Žermen i Bajern iz Minhena.

Parižani su slavili sa 5:4 u spektaklu o kom će se pričati decenijama, a trener ove ekipe, Luis Enrike, nije krio oduševljenje posle epskog duela.

"Ovo je najbolji meč u kom sam učestvovao kao trener. Bez ikakve sumnje. Nikada nisam video toliko intenziteta, visokog fizičkog nivoa i toliko brzine. Moramo svim aketerima da čestitamo. Jer, zaslužili smo da pobedimo, zaslužili smo da remiziramo i zaslužili smo da izgubimo. Fantastična utakmica", rekao je Luis Enrike i potom malo analizirao meč:

"Bili smo bolji u drugom poluvremenu, poveli smo 5:2, ali moram da pregledam sve snimke da bih razumeo šta se sve dogodilo. Da dopustimo da Kimih prima loptu bez markacije... Ali, demonstrirali smo zbog čega smo osvojili Ligu šampiona i zbog čega smo do sada izgubili samo dve utakmice. Možemo da budemo zadovoljni. Oni su bolje počeli meč, Luis Dijaz, Olise... kakav meč. I odjednom, bez nekog forsiranja naše igre, uspeli smo da preokrenemo stvari".

Podelio je posle toga još jednu zanimljivost.

"Pitao sam svoj stručni štab šta misle koliko je potrebno da damo golova u revanšu da bismo prošli u finale? Odgovor je bio - tri. Ne očekujem ništa drugačiji meč ni u revanšu. Znamo rivala, znamo zahteve ovakve utakmice. Pokušaćemo da igramo sa istom idejom, sa našim identitetom. Na ovom nivou, nema potrebe mnogo menjati, samo je potrebno verovati. Finalistu će odlučiti sitni detalji, kao i uvek. Ostaćemo fokusirani, takmičićemo se i videćemo šta će se desiti", otkrio je Luis Enrike.

Nema dileme da će sve pucati i u revanšu.

