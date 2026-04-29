Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako golman Manuel Nojer pokušava da dođe do lopte kako bi nastavio igru, dok dečak koji skuplja lopte iza gola domaćeg tima odlučuje da mu to maksimalno oteža.

Umesto da odmah doda loptu, dečak je u poslednjem trenutku povukao nazad i tako ostavio Nojera u neverici. Iskusni golman je ostao zbunjen, a ovaj potez izazvao je lavinu komentara među navijačima. Jedni smatraju da je dečak radio ono što bi uradio svaki domaći navijač, dok drugi tvrde da ovakve stvari nemaju mesta na ovako velikim utakmicama.

PSŽ - Bajern Minhen (polufinale Lige šampiona) Foto: Matthieu Mirville/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako nije došlo do ozbiljnijeg sukoba, scena je postala viralna i jedna je od situacija koja je obeležila ovaj ludi meč.

Pogledajte ovu situaciju:

