Sergej Milinković-Savić je doneo pobedu Al Hilalu protiv Damaka.
RUTINSKI
SERGEJ HLADAN KAO LED POSTIGAO GOL ZA POBEDU I OSTAVIO TIM U TRCI ZA TITULU! Pogledajte kako je reagovao Milinković-Savić pred golom rivala
Slušaj vest
Srpski fudbaler je u 18. minutu postigao jedini gol na utakmici i to nakon centaršuta Tea Ernandeza sa leve strane.
Milinković-Savić je ostao smiren pred golom rivala i udarcem glavom je doneo prednost i trijumf svom timu koji je ostao u borbi za titulu i na pet kola do kraja utakmice ima pet bodova manje od Al Nasra, ali i međusobni susret protiv lidera.
Pogledajte gol Sergeja Milinković-Savića:
Bonus video:
Reaguj
Komentariši