Nekada je oduševljavao navijače spektakularnim golovima i potezima zbog kojih je bio jedan od najatraktivnijih fudbalera svoje generacije i tip igrača zbog kojeg su mladi zavoleli fudbal. Danas vodi borbu za život bez bola.

Erik Lamela, nekadašnji reprezentativac Argentine, sa samo 34 godine već je završio profesionalnu karijeru (poslednju utakmicu odigrao u maju 2025. godine), a sada se javio iz bolnice nakon operacije kuka koja bi konačno trebalo da mu donese olakšanje posle više od decenije problema.

Lamela je otkrio da ga je bol u kuku pratio čak 11 godina i da je poslednjih pet sezona praktično igrao pod konstantnim terapijama i lekovima protiv bolova, samo kako bi mogao da izađe na teren.

Erik Lamela

Zbog istrošene hrskavice i ozbiljnog osteoartritisa morao je da se podvrgne operaciji ugradnje proteze kuka, a fotografijom iz bolničke postelje poručio je da se nada da će ovo biti početak života bez svakodnevne patnje.

"Malo me boli, ali s mojim novim kukom nadajmo se da je ova proteza početak života bez bolova", poručio je Lamela uz fotografije iz bolnice.

Argentinac je karijeru započeo u River Plejru, gde je, kao veoma mlad fudbaler skrenuo pažnju velikana iz Evrope, nakon čega je prešao u Romu. Najveći trag je ostavio Totenhemu, za koji je igrao osam godina i ostao upamćen po sjajnim golovima, posebno čuvenoj raboni protiv Arsenala, za koju je dobio prestižnu Puškaš nagradu koja se dodeljuje strelcu najlepšeg gola u godini.

Kasnije je nastupao i za Sevilju, sa kojom je osvojio Ligu Evrope, što je jedan od najvažnijih trofeja u karijeri. Upravo u dresu španskog kluba još jednom je pokazao klasu, iako su ga povrede konstantno pratile.

