Bajern Minhen je odavno saopštio Čelsiju da neće aktivirati basnoslovnu otkupnu klauzulu od čak 65.000.000 evra, što znači da će se Nikolas Džekson vratiti u London posle godinu dana.

Ali, pitanje je koliko će se centarfor zadržati u prestonici Engleske.

Čelsi je još letos otpisao Džeksona, kada je doveo Žoaa Pedra i Lijama Delapa, pa su male šanse da ostane na "Stamford Bridžu".

Spekuliše se da su za pozajmicu zainteresovani Juventus i Milan.

Ovo je prilično logično ako se uzme u obzir da je Juventus podbacio sa Džonatanom Dejvidom i Loisom Opendom, a Milan sa dovođenjem Niklasa Filkruga na pozajmicu iz Vest Hema.

I jedni i drugi žele napadača koji može da bude u rotaciji, a nemaju sigurno novac za Džeksonov otkup, pa je pozajmica jedina opcija.

Džekson će imati ponuda, ali definitivno će malo ko biti spreman da ga preplati, jer Čelsi zahteva ne baš malu sumu novca.

Senegalac je u Čelsi stigao iz Viljareala za 37.000.000 evra, leta 2023. godine, a posle dve sezone otišao je na pozajmicu u Bajern.

