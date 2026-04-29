Bajern Minhen je odavno saopštio Čelsiju da neće aktivirati basnoslovnu otkupnu klauzulu od čak 65.000.000 evra, što znači da će se Nikolas Džekson vratiti u London posle godinu dana.

Ali, pitanje je koliko će se centarfor zadržati u prestonici Engleske.

Čelsi je još letos otpisao Džeksona, kada je doveo Žoaa Pedra i Lijama Delapa, pa su male šanse da ostane na "Stamford Bridžu".

Spekuliše se da su za pozajmicu zainteresovani Juventus i Milan.

Nikolas Džekson Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Mladen Lackovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovo je prilično logično ako se uzme u obzir da je Juventus podbacio sa Džonatanom Dejvidom i Loisom Opendom, a Milan sa dovođenjem Niklasa Filkruga na pozajmicu iz Vest Hema.

I jedni i drugi žele napadača koji može da bude u rotaciji, a nemaju sigurno novac za Džeksonov otkup, pa je pozajmica jedina opcija.

Džekson će imati ponuda, ali definitivno će malo ko biti spreman da ga preplati, jer Čelsi zahteva ne baš malu sumu novca.

Senegalac je u Čelsi stigao iz Viljareala za 37.000.000 evra, leta 2023. godine, a posle dve sezone otišao je na pozajmicu u Bajern.

Kurir sport/Sportske.net

Ne propustiteFudbalPAMTIMO NJEGOVE VANSERIJSKE GOLOVE, A SADA SVAKODNEVNO PATI! Sa 34 godine je već odavno penzioner, javio se iz bolnice: Nadam se...
Erik Lamela
FudbalVAR SOBA PRAZNA, A SUDIJA GLEDA SNIMAK?! Šokantne scene sa fudbalske utakmice izazvale lavinu reakcija! Arbitar pregledao snimak, ali ko ga je pustio?
Prazna VAR soba
FudbalOBOREN REKORD NA UTAKMICI SA DRUGE PLANETE! Jedan od najboljih golmana svih vremena se obrukao kao niko nikada - podatak je nestvaran!
Manuel Nojer
FudbalMIHAJLOVIĆ POLUDEO KAD JE VIDEO ŠTA LJAJIĆ RADI! Siniša je odmah dohvatio daljinski i gađao bivšeg reprezentativca, a evo šta se dogodilo!
Siniša Mihajlović

