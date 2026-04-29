Lazar Samardžić, srpski fudbalski reprezentativac, ima košmarnu sezonu u redovima Atalante, jer nije po ukusu trenera Rafaela Paladina.

Lazar Samardžić mogao bi da se vrati u Nemačku, posle pet sezona provedenih u Italiji, u Seriji A.

Vreme je za povratak u Nemačku - Lazar Samardžić Foto: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA

Zov Dortmunda

Veliki interes za Lazara Samardžića (24) pokazala je Borusija iz Dortmunda, a Srbin je pod oznakom "prioritet" zaveden u rokovniku novog sportskog direktora Olea-Buka Nolsa. Prema pisanju nemačkih medija, ime srpskog reprezentativca se pominje kao jedno od primarnih rešenja za ofanzivni deo veznog reda "Milionera".

Očekuje se da Julijan Brant na kraju sezone napusti "Signal Iduna Park", jer se pominje ozbiljno interesovanje od strane Atletika iz Madrida, čime bi se otvorilo upražnjeno mesto "desetke" u timu. Lazar Samardžić je profilom sličan igrač koji bi mogao popuniti tu ulogu.

Poznaje nemački mentalitet

S obzirom na činjenicu da je Lazar Samardžić rođen u srpskoj porodici u Berlinu, te da je prošao školu Herte i igrao za RB Lajpcig, povratak u Nemačku za njega ne bi predstavljao problem adaptacije. Tečno govori nemački jezik i poznaje mentalitet tamošnjeg fudbala, što je velika prednost.

Iako je to možda neobičan faktor, Samardžić je ostavio jak utisak na upravu i navijače Dortmunda u februaru 2026. godine. U revanš utakmici Lige šampiona, postigao je odlučujući pogodak sa bele tačke u nadoknadi vremena, kojim je eliminisao Borusiju i odveo Atalantu dalje. Taj trenutak je potvrdio njegovu hladnokrvnost i kvalitet na velikoj sceni.

Lazar Samardžić proslavlja gol u dresu Atalante Foto: MICHELE MARAVIGLIA/ANSA

Srbin nezadovoljan u Bergamu

Kao što smo naveli na početku teksta Lazar Samardžić igra za Atalantu, ali njegova sezona 2025/2026. je promenjiva. Iako je pokazivao blistave trenutke na terenu, često je ulazio sa klupe, što je uticalo na njegov kontinuitet. Italijanski mediji pisali su da je nezadovoljan statusom i minutažom kod trenera Rafaela Paladina. Izrazio je Srbin ogromno nezadovoljstvo i želju za promenom sredine kako bi osigurao veću minutažu u ključnom periodu karijere.

Lazar Samardžić stigao je u Italiju 2021. godine iz Lapciga u transferu vrednom 3.000.000 evra. Za klub iz Udina odigrao je 93 utakmice i dao 13 golova. Igrao je fantastično u Seriji A, za njega su interes pokazivali Napoli, Inter i Milan.

Lazar Samardžić u dresu reprezentacije Srbije Foto: @starsport

Petorica Srba igrali u Dortmundu

Praktično je imao ugovor na stolu sa Napolijem i Interom, ali na kraju su oba transfera propala bukvalno pred potpis. Stigao je u Bergamo prošlog leta za 16.600.000 evra i potpisao ugovor do 2029. godine.

Trenutna vrednost Lazara Samardžića po proceni specijalizovanog portala Transfermarkt iznosi 17.000.000 evra. Od Srba dres Borusije iz Dortmunda nosili su Neven Subotić, Miloš Jojić, Antonio Rukavina, Zlatan Alomerović i Miroslav Stević.