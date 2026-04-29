Savet Fifa doneo je odluku da se u narednih godinu dana, kroz konsultacije sa svim relevantnim akterima u fudbalu, pripremi konkretan predlog. Cilj ove inicijative je povećanje minutaže za mlade fudbalere koje klubovi razvijaju u sopstvenim akademijama, umesto da se oslanjaju pretežno na kupovinu igrača iz inostranstva.

Kako je saopšteno iz Fifa, razmatra se "regulatorna obaveza da seniorski timovi u svakom trenutku na terenu imaju najmanje jednog domaćeg igrača iz kategorije do 20 ili do 21 godine".

Takvo pravilo bilo bi strože u odnosu na postojeće propise u nacionalnim i međunarodnim takmičenjima, uključujući Ligu šampiona, gde se zahteva određeni broj domaćih i lokalno treniranih igrača u sastavu, ali ne i njihovo obavezno prisustvo na terenu.

Prema pravilima Uefa, klubovi u Ligi šampiona moraju da imaju najmanje osam mesta rezervisanih za "lokalno trenirane igrače" u okviru maksimalnog spiska od 25 fudbalera.

UEFA definiše lokalno treniranog igrača kao onog koji je najmanje tri pune sezone, između 15. i 21. godine, proveo u matičnom klubu ili drugom klubu iz iste zemlje.

(Beta)

profimedia-1087795884.jpg
profimedia0788542647.jpg
Put šampiona.jpg
profimedia-1007622028.jpg

