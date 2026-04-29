ATLETIKO MADRID - ARSENAL: Obračun "večitih luzera" u Madridu! Poznati sastavi
Fudbaleri Atletiko Madrida i Arsenala igraju prvi meč polufinala Lige šampiona.
Sastavi
ATLETIKO MADRID: Oblak - Ljorente, Hancko, Pubilj, Ruđeri - Simeone, Kardozo, Koke, Lukman - Grizman, Alverez.
ARSENAL: Raja - Vajt, Saliba, Gabrijel, Inkapje - Edegor, Zubimendi, Rajs - Madueke, Đekereš, Martineli.
Obračun "večitih luzera" u Madridu
Nakon spektakla koji su u utorak priredili Pari Sen Žermen i Bajern, pred "jorgandžijama" i "tobdžijama" je težak zadatak da pokušaju i nadmaše viđeno na "Parku prinčeva".
Duel između španske i engleske ekipe biće njihov tek četvrti, a u poslednjem je Arsenal slavio 4:0 i to ove sezone na "Emirejtsu", tako izjednačivši najteži poraz čete Dijega Simeonea u Ligi šampiona.
Biće ovo i meč "večitih luzera", kako je reč o dva tima koja su najviše puta igrala u Ligi šampiona i njenim prethodnicama, a da takmičenje nikada nisu osvojili. Arsenal prednjači sa 223 meča, dok Atletiko drži 190.
UEFA je za glavnog sudiju na ovom meču postavila holandskog arbitra Danija Makelija.
Revanš duel je na programu 5. maja u Londonu.