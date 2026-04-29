Spektakularna prva utakmica polufinala Lige šampiona odigrana u utorak uveče između Pari Sen Žermena i Bajerna, ne prestaje da oduševljava ljubitelje fudbala širom sveta.

Pari Sen Žermen je pobedio Bajern sa 5:4, a svi se nadaju da je to samo uvod u još bolji revanš u Minhenu naredne srede.

PSŽ - Bajern Minhen (polufinale Lige šampiona) Foto: Matthieu Mirville/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Među onima koji su dali svoj sud o meču odigranom u Parizu je i Tjeri Anri. Slavni fudbaler je izdvojio jedan detalj zbog čega je ova utakmica bila posebna.

Za njega, ključ cele priče leži u jednom pojmu - riziku.

"Pričali smo o tome kako danas gledamo mnogo ekipa koje ne preuzimaju rizik. Krilni igrači koji ne driblaju, igrači koji više razmišljaju o tome da ne izgube nego da dobiju utakmicu. No, sinoć smo videli puno situacija u kojima se rizikovalo".

Upravo ta spremnost da se ide napred bez kalkulacija, prema njegovom mišljenju, napravila je razliku.

Za razliku od velikog broja današnjih utakmica, gde dominira oprez, ovaj duel doneo je potpuno suprotan pristup.

Francuz ne negira da je bilo prostora za kritiku iz defanzivne perspektive. Naprotiv, svestan je da bi stručnjaci mogli izdvojiti brojne situacije kao primer loše odbrane.

Ipak, to mu nije bilo u fokusu.

"Možda će, ako gledate kroz defanzivnu prizmu, biti stvari zbog kojih biste poludeli. No, iskreno, nije me briga. Već godinama slušamo kako je fudbal ‘dosadan’, a ova utakmica to definitivno nije bila", poručio je Tjeri Anri.

