Fudbaleri Vojvodine prvi su finalisti Kupa Srbije.

Novosađani su na stadionu "Rajko Mitić" savladali Grafičar sa 2:1 (1:0).

Tim Miroslava Tanjge će u finalu igrati protiv boljeg iz meča Jedinstvo - Crvena zvezda, koji se igra u četvrtak u Ubu.

Vojvodina je u vođstvo stigla već u 8. minutu kada je Ranđelović sjajno uposlio Vukanovića, a ovaj matirao Vojvodića.

Grafičar je izjednačio već na početku drugog poluvremena. Posle kornera Lazić je na drugoj stativi bio najprisebniji i u 48. minutu izjednačio.

Gol odluke delo je supertalentovanog Petra Sukačeva. Krilni napadač "Stare dame" je ušao sa klupe, a u 64. minutu postigao pogodak za prolaz u finale.

Ne propustiteFudbalMALO DOBRIH VESTI ZA PARTIZAN POSLE DEBAKLA OD ZVEZDE! Još uvek ima nade za crno-bele!
Večiti derbi.jpg
FudbalIZJAVA KOJA ĆE ODJEKNUTI I ZABOLETI SVE GROBARE: Ne potcenjujem Partizan, ali Vojvodina je spremnija za Evropu...
dragoljub.jpg
FudbalVOJVODINA NAGRAĐUJE SVOJE NAVIJAČE: Besplatan ulaz na meč protiv Železničara
VOJVODINA-PARTIZAN_21.JPG
Fudbal"NISMO DOŠLI SA NAMEROM DA ODIGRAMO NEREŠENO" Blagojević preuzeo deo krivice za crveni karton
Srđan Blagojević

Džon Meri gol za pobedu na Radnički 1923 Vojvodina Izvor: TV Arena sport/Screenshot