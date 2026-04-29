Fudbaleri Vojvodine prvi su finalisti Kupa Srbije.

Novosađani su na stadionu "Rajko Mitić" savladali Grafičar sa 2:1 (1:0).

Tim Miroslava Tanjge će u finalu igrati protiv boljeg iz meča Jedinstvo - Crvena zvezda, koji se igra u četvrtak u Ubu.

Vojvodina je u vođstvo stigla već u 8. minutu kada je Ranđelović sjajno uposlio Vukanovića, a ovaj matirao Vojvodića.

Grafičar je izjednačio već na početku drugog poluvremena. Posle kornera Lazić je na drugoj stativi bio najprisebniji i u 48. minutu izjednačio.

Gol odluke delo je supertalentovanog Petra Sukačeva. Krilni napadač "Stare dame" je ušao sa klupe, a u 64. minutu postigao pogodak za prolaz u finale.