Fudbaleri Al Nasra savladali su u derbiju 30. kola lige Saudijske Arabije Al Ahli sa 2:0.

Al Nasr je ovom pobedom zacementirao prvo mesto i praktično ima otvoren put ka tituli. Al Nasr je prvi sa 79 bodova, Al Ahli je ostao treći sa 66 bodova, dok je između Al Hilal sa 71 bodom, uz utakmicu manje.

Kristijano Ronaldo u dresu Al Nasra Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Do kraja su ostala još četiri kola.

Derbi je praktično rešen u 76. minutu, kada je Kristijano Ronaldo probio bedem gostiju. Žoao Feliks je centrirao iz kornera, a sjajni 41-godišnji Portugalac glavom zatresao mrežu.

Usledila je spektakularna proslava Ronalda.

Domaćin je u finišu preko Kingslija Komana postigao i drugi gol.