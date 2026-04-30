"Ići ću protiv struje, ali između VAR-a i igre koja više ne uključuje odbranu, praćenje ili filter u veznom redu, ovaj fudbal me doslovno razboljeva... Znate li ko voli ovaj fudbal? Televizija, komentatori i navijači koji su srećni da vide golove, ali ništa ne razumeju o ovoj igri. Ovaj fudbal postao je novi NBA", poručio je.

"Pokušavam da pojasnim za sve koji možda nisu razumeli moj post, srećom retki. Nisam rekao da volim italijanski fudbal, svakako između Milana i Juventusa te PSŽ - Bajern hiljadu puta preferiram drugu utakmicu. Samo sam hteo reći da s ovim trendom, gde u praksi više ne postoji kultura odbrane i s pravilima i VAR-om koji menjaju epizode, na kraju ćemo videti utakmice koje završavaju 7-5 ili 6-6 ako ne i više... Uporedio sam ovaj mentalitet s NBA košarkom gde je spektakl često nauštrb rezultata jer u Americi imaju takvu vrstu kulture. Nekad je postizanje golova bilo naporno, teško, komplikovano, a opet, kada sam ja igrao, sigurno nije nedostajalo šampiona, naprotiv, ali da bi se postigao gol, morao se znojiti, čak su i šampioni morali da ulože ogroman trud. Danas imamo ideju da svaka akcija može biti potencijalni gol... to svakako pomaže televiziji da bolje proda proizvod i posledično, kompanije prodaju ulaznice po ludim cenama", objasnio je.