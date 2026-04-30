Prelazak Kilijana Mbapea iz Pari Sen Žermena u Real trebao je da označi novu eru dominacije madridskog kluba.

Umesto toga, Real je u dve sezone stigao do dva trofeja, i to ne ona najbitnija. Madriđani su prošle sezone osvojili UEFA Super kup i FIFA Internacionalni kup. Ove sezone će, po svemu sudeći, ostati bez trofeja.

1/4

Možda i više od toga čelnike i navijače madridskog kluba, neprijatno je iznenadio jedan drugi podatak.

Za sedam godina u Pari Sen Žermenu, Kilijan Mbape je imao ukupno 14 povreda. Međutim, za manje od dve sezone u Realu Francuz je imao čak 13 povreda!

Fudbalski klub Real Madrid potvrdio je danas da je napadač Kilijan Mbape povredio mišić butine leve noge na meču protiv Betisa, što dovodi u pitanje njegovo učešće u klasiku španske lige protiv Barselone za dve nedelje.