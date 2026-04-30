Slušaj vest

Atletiko iz Madrida i Arsenal odigrali su nerešeno (1:1) prvi meč polufinala Lige šampiona.

Posle ove utakmice, novinarima se obratio Dijego Simeone koji je na početku izlaganja pohvalio atmosferu.

Atletiko Madrid - Arsenal, 1. meč polufinala Lige šampiona 2025/26 Foto: Manu Reino / DeFodi Images / Profimedia

"Atmosfera... Ne pamtim ovakvu atmosferu na početku utakmice. Fantastično, divno, poklon za tim. Prvo poluvreme je bilo mirnije, sa jednom šansom za Hulijana i jednom za njih. U drugom poluvremenu smo više zategli stvari, video se njihov umor od toliko utakmica koje su igrali, moraju da osvoje Premijer ligu i Ligu šampiona. U drugom poluvremenu smo mogli da povedemo, ali je njihov golman imao nekoliko dobrih odbrana, a defanzivac zaustavio Grizmanov udarac. Pred nama je izvanredan izazov: London, teren Arsenala i idemo tamo da igramo sa svim što imamo", istakao je Simeone, pa dodao da je Arsenal tim kvaliteta za osvajanje Lige šampiona:

Dijego Simeone na meču Atletiko Madrid - Arsenal Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia

"Videli ste petoricu njihovih igrača koji su ušli... Veoma su dobri i imaju više nego dovoljno talenta da se takmiče. Pobedili su u 10 utakmica Lige šampiona, triput su remizirali i nisu izgubili. Igramo protiv fantastičnog tima".

 BONUS VIDEO:

PSŽ, navijači, Liga šampiona, bakljada Izvor: Kurir sport