SIMEONE JASAN POSLE MEČA PROTIV ARSENALA: "Imaju kvalitet da osvoje Ligu šampiona!"
Posle ove utakmice, novinarima se obratio Dijego Simeone koji je na početku izlaganja pohvalio atmosferu.
"Atmosfera... Ne pamtim ovakvu atmosferu na početku utakmice. Fantastično, divno, poklon za tim. Prvo poluvreme je bilo mirnije, sa jednom šansom za Hulijana i jednom za njih. U drugom poluvremenu smo više zategli stvari, video se njihov umor od toliko utakmica koje su igrali, moraju da osvoje Premijer ligu i Ligu šampiona. U drugom poluvremenu smo mogli da povedemo, ali je njihov golman imao nekoliko dobrih odbrana, a defanzivac zaustavio Grizmanov udarac. Pred nama je izvanredan izazov: London, teren Arsenala i idemo tamo da igramo sa svim što imamo", istakao je Simeone, pa dodao da je Arsenal tim kvaliteta za osvajanje Lige šampiona:
"Videli ste petoricu njihovih igrača koji su ušli... Veoma su dobri i imaju više nego dovoljno talenta da se takmiče. Pobedili su u 10 utakmica Lige šampiona, triput su remizirali i nisu izgubili. Igramo protiv fantastičnog tima".
