"VEOMA SAM UZNEMIREN! NE MOŽETE PONIŠTITI ODLUKU KADA JE GLEDATE 13 PUTA!" Mikel Arteta bljuje vatru posle meča Atletika i Arsenala: Bilo je protiv pravila!
Posle ove utakmice, trener Arsenala Mikel Arteta, bio je zadovoljan rezultatom, ali ne i odlukom sudija da posle reakcije iz VAR sobe poništi drugi dosuđeni penal za njegov tim.
- Razgovarao sam sa momcima i razumeo sam incident sa penalom za drugi gol, koji je poništen. Bilo je protiv pravila i ne razumem to. Veoma sam uznemiren. Postoji jasan kontakt i sudija donosi odluku. Ne možete posle toga poništiti odluku kada morate tu situaciju da gledate 13 puta - rekao je Arteta, pa se dotakao penala za Atletiko:
- To je pravilo i sudija je bio prilično dosledan u tome. Nemam šta da dodam o toj situaciji, mogu da kažem, da je bio penal.
Kao što smo već naveli, utakmicom je više nego zadovoljan.
- Mnogo je pozitivnih stvari. Mnogo veoma dobrih stvari koje smo uradili. Znali smo da ćemo imati teške trenutke. Potvrdilo se da su nezgodni na domaćem terenu. U neverovatnoj smo poziciji. Igraćemo pred našim navijačima. Sve je u našim je rukama - zaključio je Mikel Arteta.
Revanš u Londonu na programu je sledećeg utorka od 21 čas.
