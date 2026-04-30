Slušaj vest

Posle ove utakmice, trener Arsenala Mikel Arteta, bio je zadovoljan rezultatom, ali ne i odlukom sudija da posle reakcije iz VAR sobe poništi drugi dosuđeni penal za njegov tim.

- Razgovarao sam sa momcima i razumeo sam incident sa penalom za drugi gol, koji je poništen. Bilo je protiv pravila i ne razumem to. Veoma sam uznemiren. Postoji jasan kontakt i sudija donosi odluku. Ne možete posle toga poništiti odluku kada morate tu situaciju da gledate 13 puta - rekao je Arteta, pa se dotakao penala za Atletiko:

Atletiko Madrid - Arsenal, 1. meč polufinala Lige šampiona 2025/26

- To je pravilo i sudija je bio prilično dosledan u tome. Nemam šta da dodam o toj situaciji, mogu da kažem, da je bio penal.

Kao što smo već naveli, utakmicom je više nego zadovoljan.

- Mnogo je pozitivnih stvari. Mnogo veoma dobrih stvari koje smo uradili. Znali smo da ćemo imati teške trenutke. Potvrdilo se da su nezgodni na domaćem terenu. U neverovatnoj smo poziciji. Igraćemo pred našim navijačima. Sve je u našim je rukama - zaključio je Mikel Arteta.

Revanš u Londonu na programu je sledećeg utorka od 21 čas.

BONUS VIDEO: