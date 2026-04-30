Fudbaler Mančester junajteda Mejson Maunt izjavio je da klub sa Old traforda naredne sezone može da osvoji titulu u Premijer ligi.

Mančester junajted je poslednju titulu u Premijer ligi osvojio 2013. godine, ali Maunt veruje u bolju budućnost. Klub sa Old traforda je prošlu sezonu završio na 15. poziciji na tabeli engleskog prvenstva, a trenutno se nalazi na trećem mestu sa 61 bodom i blizu plasmana u Ligu šampiona koju je Maunt imao prilike da osvoji sa Čelsijem.

"Već sam osvojio Ligu šampiona tako da imam cilj da osvojim Premijer ligu. Možemo li to da uradimo? Da, mislim da možemo. Možda deluje malo daleko, ali morate da imate taj mentalitet i da se potrudite kao grupa", rekao je Maunt, pa dodao:

"Već smo pokazali šta možemo da uradimo protiv velikih timova, kao što su Mančester siti, Liverpul, Čelsi, Arsenal... Nadam se da ću naredne sezone da budem deo tima. To je cilj: želim da osvojim Premijer ligu".

Maunt je ove sezone odigrao 22 meča u svim takmičenjima za Mančester junajted. On ima ugovor sa klubom sa Old traforda do 30. juna 2028. godine.

