Slušaj vest

Crvena zvezda osvojila je još jednu šampionsku titulu, a imaće priliku da stigne i do duple krune.

Za tako nešto moraće da savlada ubsko Jedinstvo u polufinalu, a potom i Vojvodinu u finalu, a za to će crveno-belima biti potreban raspoloženi Marko Arnautović.

Šef struke Crvene zvezde, Dejan Stanković, u intervjuu za Sportski Žurnal, otkrio je kakav je uslov postavio Marku Arnautoviću kada je došao u klub.

Marko Arnautović i Dejan Stanković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Rekao sam Arnautoviću da ako ne dođe do dvocifrenog broja golova da se pokupimo obojica i da nas ne vide više u Crvenoj zvezdi. Bila je to interna šala i dogovor. Ide Mare svojim putem u Crvenoj zvezdi. Zadovljan sam sa svima, ne samo sa Arnautovićem. Mnogo je igrača napredovalo - otkrio je Stanković.

Arnautović je ove sezone u dresu Zvezde na 29 utakmica u svim takmičenjima postigao osam, a namestio devet golova. 

Kurir sport / Sportski Žurnal

 BONUS VIDEO:

Dejan Stanković sa Delijama posle pobede u derbiju