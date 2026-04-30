Slušaj vest

Crvena zvezda osvojila je još jednu šampionsku titulu, a imaće priliku da stigne i do duple krune.

Za tako nešto moraće da savlada ubsko Jedinstvo u polufinalu, a potom i Vojvodinu u finalu, a za to će crveno-belima biti potreban raspoloženi Marko Arnautović.

Šef struke Crvene zvezde, Dejan Stanković, u intervjuu za Sportski Žurnal, otkrio je kakav je uslov postavio Marku Arnautoviću kada je došao u klub.

Marko Arnautović i Dejan Stanković

- Rekao sam Arnautoviću da ako ne dođe do dvocifrenog broja golova da se pokupimo obojica i da nas ne vide više u Crvenoj zvezdi. Bila je to interna šala i dogovor. Ide Mare svojim putem u Crvenoj zvezdi. Zadovljan sam sa svima, ne samo sa Arnautovićem. Mnogo je igrača napredovalo - otkrio je Stanković.

Arnautović je ove sezone u dresu Zvezde na 29 utakmica u svim takmičenjima postigao osam, a namestio devet golova.

Kurir sport / Sportski Žurnal

BONUS VIDEO: