POSTAVIO SAM USLOV ARNAUTOVIĆU - AKO TO NE URADI, DA SE POKUPIMO OBOJICA I DA NAS NE VIDE U ZVEZDI! Dejan Stanković otkrio nepoznatu anegdotu: "Rekao sam mu..."
Crvena zvezda osvojila je još jednu šampionsku titulu, a imaće priliku da stigne i do duple krune.
Za tako nešto moraće da savlada ubsko Jedinstvo u polufinalu, a potom i Vojvodinu u finalu, a za to će crveno-belima biti potreban raspoloženi Marko Arnautović.
Šef struke Crvene zvezde, Dejan Stanković, u intervjuu za Sportski Žurnal, otkrio je kakav je uslov postavio Marku Arnautoviću kada je došao u klub.
- Rekao sam Arnautoviću da ako ne dođe do dvocifrenog broja golova da se pokupimo obojica i da nas ne vide više u Crvenoj zvezdi. Bila je to interna šala i dogovor. Ide Mare svojim putem u Crvenoj zvezdi. Zadovljan sam sa svima, ne samo sa Arnautovićem. Mnogo je igrača napredovalo - otkrio je Stanković.
Arnautović je ove sezone u dresu Zvezde na 29 utakmica u svim takmičenjima postigao osam, a namestio devet golova.
