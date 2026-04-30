U prvom poluvremenu utakmice u gostima protiv Deportivo Palestina dosuđen je penal za Gremio. Vinisijus je uzeo loptu i namestio je na belu tačku, a onda se desilo nešto nesvakidašnje.

Golman domaćina Sebastijan Perez je odbranio prvi, a odmah nakon toga i drugi jedanaesterac Vinisijusa. Sudija je posle obe odbrane ponovio izvođenje pošto je čuvar mreže prerano izlazio sa gol linije.

Karlos Vinisijus, tri promašena penala Foto: Sebastian Nanco / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ali, Perez je odbranio i treći udarac fudbalera Gremija za opšte oduševljenje na tribinama.

Utakmica je završena rezultatom 0:0, a ova situacija je brzo postala viralna na društvenim mrežama gde skuplja brojne reakcije i komentare.

Pogledajte neverovatnu situaciju:

