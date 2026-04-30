Brazilski napadač Carlos Vinísijus doživeo je pravi košmar u utakmici 3. kola grupe F Kopa Sudamerikana.
LUDO
SCENE ZA PAMĆENJE! SUDIJA DVA PUTA PONAVLJAO PENAL, GOLMAN TRI PUTA ODBRANIO! Fudbaler se brukao, ali nije hteo da odustane, na kraju pao na teren
Slušaj vest
U prvom poluvremenu utakmice u gostima protiv Deportivo Palestina dosuđen je penal za Gremio. Vinisijus je uzeo loptu i namestio je na belu tačku, a onda se desilo nešto nesvakidašnje.
Golman domaćina Sebastijan Perez je odbranio prvi, a odmah nakon toga i drugi jedanaesterac Vinisijusa. Sudija je posle obe odbrane ponovio izvođenje pošto je čuvar mreže prerano izlazio sa gol linije.
Karlos Vinisijus, tri promašena penala Foto: Sebastian Nanco / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Ali, Perez je odbranio i treći udarac fudbalera Gremija za opšte oduševljenje na tribinama.
Utakmica je završena rezultatom 0:0, a ova situacija je brzo postala viralna na društvenim mrežama gde skuplja brojne reakcije i komentare.
Pogledajte neverovatnu situaciju:
Bonus video:
Reaguj
Komentariši