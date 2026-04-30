"Bilo je to putovanje o kojem sam samo sanjao kao dečak, ali i tom snu mora postojati kraj i u subotu ću odigrati svoju poslednju utakmicu u karijeri", napisao je Ešli Jang na društvenim mrežama.

Jang se ove sezone mučio sa povredama i odigrao je samo 13 utakmica za Ipsvič od čega je na deset ušao kao zamena. Ipsvič je trenutno drugi na tabeli Čempionšipa, koje direktno vodi u Premijer ligu i u poslednjem kolu takmičenja dočekaće Kvins Park Rendžers.

"Znao sam da ću morati da donesem ovu odluku u nekom trenutku. Ne postajem mlađi i moje telo je počelo da mi govori. Mogućnost da odem pod svojim uslovima je glavna stvar u toj odluci. Znam da sam sada to objavio, ali, što se mene tiče, moj fokus je isključivo na tome da Ipsvič obezbedi povratak u Premijer ligu", rekao je Jang za "Skaj sport".

Ešli Jang je karijeru počeo u Votfordu 2003. godine, a potom je igrao za Aston Vilu, Mančester junajted, Inter i Everton.

Ovaj 40-godišnji fudbaler je u karijeri osvojio Premijer ligu, Ligu Evropa, FA i Liga kup sa Mančester junajtedom i titulu u Seriji A tokom svog boravka u Interu.

Za reprezentaciju Engleske je debitovao 2007. godine i odigrao je 37 utakmica za nacionalni tim, postigavši sedam golova.

